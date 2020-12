Искате да работите в ЦРУ? Решете този ТЕСТ и ще ви вземат

Не само безмилостни агенти работят за Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ.

Много от хората на щат там са подбрани заради високите им интелектуални способности. В ЦРУ има гениални студенти от най-престижните университети и талантливи хакери.

Подсказва го последната покана за кандидати за работа чрез съвсем обикновен тест – да се определи часът при анализирането на една зимна снимка на незнайно кръстовище вероятно в планински курорт.

Има и жокери – посочени са три варианта за избор: 07:00 ч., 11:00 ч., 15:00 ч.

Над 50% са отговорили правилно, като в профила на агенцията в Туитър те са насочени към страницата за предлаганите кариери за евентуално кандидатстване.

Сред тях със сигурност са и места за хора със специфични умения, като измъкването на скъпоценна информация от инатливи индивиди, нежелаещи да я споделят. И тук се залага не на груба сила, давене и умение да се причинява физическа болка, а на психологическото разколебаване. Което явно се постига успешно и чрез музика – метъл, рап или дори диско и детски песнички, става ясно от списъка с 20-те най-използвани от ЦРУ парчета за мъчения, припомнени в „Марка“.

В любопитния плейлист има място както за твърди и зловещи звуци, като от „F..k your God” на Deicide, “Die MF, Die” на Dope, “Bodies” на Drowning Pool, “Click Click Boom” на Saliva, “Swan Dive” от (HED) р.е., “Killing In The Name” от Rage Against The Machine, „Enter Sandman” на Metallica, Hells Bells AC/DC, „The Beautiful People” от Marilyn Manson, но и теми от детски сериали като „Улица „Сезам“, „Барни и приятели“, денс ритми като „Stayin Alive” на Bee Gees, “Dirrty” на Кристина Агилера, мелодични хитове като „American Pie” на Дон Маклийн, „America” на Нийл Даймънд, “Babylon” от Дейвид Грей, „Raspberry Beret” на Принс, “Cold” от Matchbox 20, рап - „All Eyez On Me” от 2Pac и „White America” на Eminem. Вероятно много мъчително за слушане се оказва и парче на дуета комици Бен Стилър и Джанийн Гарофало, намерило място в списъка на ЦРУ.

Превод и редакция: DarikNews