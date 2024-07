„Всичко ми изглежда много нагласено. Никой в публиката не се паникьосва, никой не е чул стрелба. Не им вярвам. Не му вярвам и на Тръмп“

Секунди – толкова време отне на потребителите в социалните мрежи да претворят стрелбата по Доналд Тръмп на митинга в Пенсилвания във фантастика. Онлайн се появиха обвинения в инсценировка, фалшиви снимки и намесата на сатанисти.

Един от най-разпространените хаштагове в социалната мрежа Х след събитието е „инсцениран“. Думата е синоним на повечето конспиративни теории онлайн, но през последните часове тя навлезе и в обикновени разговори.

Стрелбата по президенти в Съединените щати не е нещо ново. Най-известната е убийството на Джон Кенеди през ноември 1963 г., тъй като е първото, разиграло се пред погледа на зрители и стотици камери.

Интересното в случая е, че конспиративните теории този път не се ограничават само до една група от хора, а до всички страни на политическия спектър.

Кацането на Луната, но в стил Тръмп

Както обикновено за всички конспиративни теории, те започват от липсата на отговори на важни въпроси. Повечето се въртят около очевидните пропуски в сигурността на събитието. Много от хората онлайн не могат да намерят отговор на въпросите как извършителят се е качил на покрива незабелязан.

„Всичко ми изглежда много нагласено. Никой в публиката не се паникьосва, никой не е чул стрелба. Не им вярвам. Не му вярвам и на Тръмп“, пише един от потребителите в Х.

Конспиративните теории бяха подсилени допълнително от невероятните снимки, които журналистите на десетки медии направиха по време на случилото се. В центъра на конспирациите е посочваната за най-впечатляваща фотография – окървавеният Тръмп, който е вдигнал юмрук във въздуха, а над него се вее американското знаме. Кадърът е заснет от фотограф на „Уошингън пост“, но съдбата му е подобна на тази на кадрите от кацането на Луната.

В един популярен YouTube канал фотографията е определена като „прекалено перфектна“. Появиха се спекулации как точно е наместено знамето, за да завърши чудесната композиция. Публикации с подобни идеи достигнаха милиони харесвания в социалните мрежи.

I'm not going lie this is a very weird after reaction. Why would you open yourself up to more potential harm after thinking you were almost assassinated and yelling, "fight, fight, fight!" pic.twitter.com/rP8Acam0pd