Мъж е бил арестуван, след като се е забил с колата си в портите на Бъкингамския дворец в Лондон

Това съобщиха от лондонската полиция, предаде АФП

Инцидентът е станал около 02:33 ч. по Гринуич на 9 март, когато "автомобил се е блъснал в портите на Бъкингамския дворец", съобщиха от полицията.

"Въоръжени полицаи арестуваха мъж на мястото на инцидента по подозрение в престъпно увреждане. Той е бил откаран в болница", допълниха от Скотланд Ярд, като уточниха, че няма пострадали и че в момента тече разследване за установяване на обстоятелствата на инцидента.

