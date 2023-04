IN MEMORIAM: Отиде си легендарен джаз пианист

Американският джаз пианист, композитор и диригент Ахмад Джамал почина на 92-годишна възраст, съобщи АФП. Дъщеря му Сумая Джамал каза пред в. New York Times, че той е страдал от рак на простатата.

Ахмад Джамал оказва изключително влияние върху творчеството на известни музиканти като тромпетиста Майлс Дейвис и пианиста Маккой Тайнър.

Рожденото име на Ахмад Джамал е Фредерик Ръсел Джоунс. Той приема исляма през 1950 г. Роден е в Питсбърг. През седемгодишната си кариера Ахмад Джамал получава множество награди. През 2017 г. той е удостоен с "Грами" за цялостно творчество.

Ахмад Джамал започва кариерата си през 40-те години на 20-и век по време на бибоп революцията и допринася за привличането на по-широка аудитория към джаза. Албумът "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me", издаден през 1958 г., поставя началото на неговия успех.