Американският милиардер и ръководител на новосъздадения в САЩ Департамент за правителствена ефективност Илон Мъск призова спонсорираните от държавата радиостанции "Свободна Европа" и "Гласът на Америка" да бъдат закрити.

В публикация в своята социална мрежа Х като мотив за идеята си той посочи, че Европа вече е свободна "с изключение на задушаващата бюрокрация". Както и че вече никой не ги слуша, а и че са съставени от радикални леви и луди хора, които "хабят 1 млрд. долара годишно".

Мъск препоства пост в Х, който цитира дипломата и бивш шеф на Националното разузнаване Ричард Гренел, според когото "Не се нуждаем от платени от правителството медии".

Специализираният сайт Yahoo!Finance посочва по темата, че "Свободна Европа" се субсидира от Конгреса на САЩ и мрежата и включва 23 бюра и над 1400 репортера на свободна практика.

"Гласът на Америка" е американско радио и телевизия с централа във Вашингтон, излъчва на 47 езика със седмична аудитория от 278 млн. души. Медията е създадена от федералното правителство на САЩ.

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91