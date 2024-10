"Хизбула" атакува израелския град Хайфа с ракети

Ливанското шиитско движение „Хизбула“ заяви, че е изстреляло ракети по израелския град Хайфа, предаде Франс прес.

Залп от ракети е бил изстрелян и по зоните северно от Хайфа, допълни движението.

⚡️BREAKING: 35 rockets fired from Lebanon by Hezbollah into the north within 40 minutes after midnight tonight—Maariv Hebrew



Explosions in the Meron area of ​​the Galilee after a rocket barrage from Lebanon. pic.twitter.com/vnacaWhqj2