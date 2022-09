Коргитата, които бяха неразделни от Нейно величество, както и любимият й кон, бяха забелязани на церемонията

Ковчегът на кралицата приключи последното си пътуване по историческата "дълга разходка" в Уиндзор.

Стотици военни се наредиха по маршрута, навели глави, докато държавната катафалка преминаваше с ковчега на монарха.

Това е дълбоко личен момент за местните жители, които гледаха на кралицата като на свой съсед и до голяма степен част от своята общност.

Гледката бе и много трогателна - това е последното шествие на кралицата. След целия блясък на шествието в Лондон и в Ундзор има стотици хора, покрай които премина катафалката, но след портите на замъка не бяха допуснати външни лица.

Ковчегът пропътува последните пет километра сам, далеч от погледите на гражданите, и пристигна на мястото, което Елизабет II наричаше дом и където тя и херцогът на Единбург прекараха локдауна по време на пандемията. И където, разбира се, тя седеше сама в параклиса "Сейнт Джордж" за погребението на съпруга си само преди година.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY