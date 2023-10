"Хамас" пусна ВИДЕО с терористи, хванали израелски деца

"Хамас" показа кадри на терористи, държащи израелски деца, в социалните мрежи, предава "Джерусалем пост".

Изданието също публикува видеото в своите канали.

Датата на заснемането на кадрите не е ясно, но израелските медии смятат, че това са деца, отвлечени в първия ден от нападението, при което "Хамас" взе десетки заложници.

BREAKING: Hamas released on Friday footage of terrorists holding Israeli toddlers and children on Saturday, during the mass infiltration and massacre of Israelis. pic.twitter.com/IhDU6U1ubH