"Хамас" огласи имената на заложничките, които ще освободи

Военното крило на "Хамас" оповести днес имената на четирите израелски заложнички, които ще бъдат освободени утре съгласно споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Става въпрос за служещите в израелската армия Карина Ариев, Даниела Гилбоа, Наама Леви и Лири Албаг, каза говорителят на бригадите "Изедин ал Касам" Абу Убайда.



Канцеларията на израелския премиер съобщи, че е получила списъка с имената на четирите заложнички.

В неделя, когато влезе в сила споразумението за прекратяването на огъня, "Хамас" освободи три израелски жени в замяна на 90 палестински затворници. Това бе първата размяна на израелски заложници срещу палестински затворници от повече от една година насам.

Първата фаза от примирието ще продължи шест седмици, като споразумението предвижда през този период да бъдат разменяни по 50 палестински затворници за всяка освободена жена, която служи в израелската армия. По този начин 200 палестински затворници ще бъдат разменени за четири израелски заложнички.

По данни на Израел след освобождаването на трите жени в неделя и откриването на тялото на израелски военнослужещ, изчезнал преди десетилетие, в Газа все още има 94 израелци и чужденци, държани в плен.

Споразумението за прекратяване на огъня бе постигнато след преговори, които продължиха с месеци, припомня Ройтерс. Консултациите се водеха с посредничеството на Катар и Египет и подкрепата на САЩ. Благодарение на всички тези усилия огънят в ивицата Газа бе прекратен за втори път, откакто избухна конфликта през октомври 2023 г. Първото спиране на огъня бе през ноември, но то продължи само една седмица.

This is Daniella Gilboa and Karina Ariev,



These 19 year old girls are best friends.



This is one of the last photos of them together living care free and enjoying life.



432 days ago they were kidnapped by Hamas.



They have been beaten.



They have been brutalized. pic.twitter.com/0r569ce89L