Въпреки че комбинацията от дрон и гранатомет предлага потенциал, въпросът остава доколко практична е тази технология на бойното поле

Русия за първи път използва дрон с ръчен противотанков гранатомет (РПГ) в боевете в Украйна, според Forbes. Този нов тип дрон може да представлява сериозна иновация във военните действия, но ефективността му зависи от това, в чиито ръце попада.



До скоро дроновете с гранатомети бяха предимно експериментални прототипи, демонстрирани на изложения и тестови площадки. Сега обаче, за първи път се съобщава, че руски дронове с ръчни противотанкови гранатомети са използвани в Украйна. Но колко ефективни са тези дронове и какви са техните предимства и недостатъци?



Неръководените ракети (NURS) предоставят значителна огнева мощ, без да изискват тежки оръдия. Тази технология, използвана още от Втората световна война, е позната като средство за борба с танкове. В съвременните конфликти като този в Украйна, NURS осигурява леко и мобилно решение за поразяване на цели.



Използване на дронове и предизвикателствата на точността

Мултикоптерните дронове, оборудвани с оръжия, като автоматични пушки и гранатомети, са обект на постоянно развитие. Въпреки че прикрепването на RPG изглежда по-просто, точността при стрелбата остава основно предизвикателство. През последните години множество държави, включително Русия, Украйна и Норвегия, провеждат тестове на дронове, оборудвани с RPG, но резултатите показват, че ефективността им зависи най-вече от уменията на оператора.

