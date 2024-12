Малко преди Коледа поп хитът на Джордж Майкъл и Wham – „Last Christmas“ е толкова важен за празничния сезон, колкото сърмите и пуйката.

По време на своята знаменита кариера Джордж Майкъл даде на света много подаръци. Един от тях е „Last Christmas”, песента от 1984 г. на Wham! Поп дуото на Майкъл с Андрю Риджли е толкова уникално, че вдъхнови филм от 2019 г. със същото име и интернет игра, която хората играят всеки празничен сезон. Ала това е само малка част от историята на „Last Christmas“. С наближаването на Коледа песента отново се върти по радиото. Ето още няколко изненадващи факта за „Last Christmas“, които може би не знаете.

Джордж Майкъл написа „Last Christmas“ в детската си спалня

Песента, която ще се превърне в един от най-разпознаваемите коледни хитове на всички времена, всъщност е написана в детската спалня на Джордж Майкъл. Според Риджли, „Последната Коледа“ е написана в неделя през 1984 г., когато той и Майкъл се отпуснаха в къщата на родителите на Майкъл, гледайки футбол. Родителите му бяха навън и бяха само двамата – преди Майкъл да обяви, че има идея.

„Написах го на едно от онези малки портастудия с четири песни“, разкри Майкъл в Wham! „Слязох долу и казах на Андрю: „Направих го“. Казах, „Ще имаме четири номер едно тази година и ще имаме Коледен номер едно и току-що го написах“. Пуснах му го и той каза: „По дяволите, да“.

По това време групата току-що имаше три номер едно сингъла с „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Careless Whisper“ и „Freedom“. След това песента е записана през август 1984 г. в студио, което Майкъл е напълнил с коледна украса.





Джордж Майкъл – и всички останали – бяха пияни, докато снимаха музикалния видеоклип

Музикалното видео “Last Christmas” е заснето в швейцарския ски курорт Saas-Fee и включва Джордж Майкъл, Андрю Риджли, Wham! резервните изпълнители Пепси и Шърли, моделът Кати Хил и звездата от Spandau Ballet Мартин Кемп, заедно с група приятели на Майкъл.

Въпреки това групата се напи толкова много на снимачната площадка, че Риджли каза, че е изненадан, че музикалният видеоклип е успял да бъде завършен.

„Духът беше наистина висок, както можете да си представите“, споделя Риджли. „Помощник-режисьорът в своята мъдрост беше напълнил всяка чаша до ръба (с истински алкохол). Оттам тръгна надолу“, добави той, като Майкъл каза, че групата „постепенно се е напила“.

„Беше хаос“, каза още Риджли. „Това беше забележително заснемане на видео – всъщност, че изобщо е направено, ако трябва да бъда честен с вас.“

Забавен факт: музикалното видео „Last Christmas“ е и последният път, когато Джордж Майкъл е заснет без брада.



Джордж Майкъл беше съсипан, че "Last Christmas" не отиде на №1

И Майкъл, и Риджли бяха категорични, че са създали сигурен коледен номер едно сингъл с „Last Christmas“, но това не беше предназначено да бъде – не веднага, във всеки случай.

Малко след заснемането на видеото „Last Christmas”, Майкъл беше поканен да участва в благотворителния сингъл на Band Aid „Do They Know It’s Christmas” заедно с няколко други звезди от 80-те, в помощ на призива срещу глада в Етиопия. По това време Майкъл каза пред репортери, че благотворителният сингъл е „голяма заплаха“ за осигуряването на четвъртия номер едно на Wham! и въпреки че се гордее, че е част от Band Aid, „егото“ му искаше „Last Christmas“ да стане хит най-високото място.

„Имах същите чувства за това, но просто имах това малко гадно его нещо, което просто трябваше да продължа да смачквам, което вървеше, „ммммммммммммммммм“. Защото това малко его в мен имаше този генерален план за четири номер едно сингъла тази година и всичко беше проработило, всичко беше готово.“

„Do They Know It's Christmas“ в крайна сметка отиде на №1, а „Last Christmas“ на №2 – въпреки че Wham! дариха всички хонорари от песента си на фонда за борба с глада в Етиопия.

По този повод Джордж Майкъл ще каже: „Опитвам се да бъда най-големият алтруист в света давайки всяка стотинка, която „Последната Коледа“ някога е направила, на фондовете за помощ на Африка. Но онова несигурно малко същество в мен, което искаше четирите му номер едно онази година… това е ирационално и идва от мястото на страха.“



Джордж Майкъл беше съден за песента, но делото беше прекратено

След като песента беше пусната, издателите Dick James Music съдиха Майкъл за плагиатство от името на авторите на песента „Can't Smile Without You“, твърдейки, че „Last Christmas“ звучи твърде много като тяхната песен.

Делото обаче беше прекратено, след като беше доказано, че десетки песни също имат подобна мелодия на „Can't Smile Without You“.



„Last Christmas“ най-накрая отиде на №1, но през 2021 г.



Джордж Майкъл може и да е бил разочарован, че „Last Christmas" не е на първо място при издаването си през 1984 г., но най-накрая песента достигна върха на класацията - 36 години по-късно.

Феновете на Майкъл първоначално провеждаха кампания, за да направят песента номер едно за Коледа през 2017 г., една година след смъртта му на Коледа през 2016 г., но тя отново достигна номер две.

През 2021 г., пет години след смъртта му, песента стана №1 на Нова година.





“Last Christmas” на Wham! е кавъриран повече от дузина пъти



Въздействието на „Last Christmas” на Wham! продължава да живее почти четири десетилетия след издаването на хита. Тази песен остава една от най-успешните коледни песни на всички времена, но също ефектът й е и в това колко изпълнители – от целия музикален свят – са я направили в кавър версия.

„Last Christmas“ е била кавър на големи поп звезди, включително Тейлър Суифт, Карли Рей Джепсен и Ариана Гранде, както и от музикални особи от Noughties като Cascada, Joe McElderry , Hilary Duff, Billie Piper, Ashley Tisdale, Jimmy Eats World и Backstreet Boys.