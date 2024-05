Германският канцлер изрази безпокойство заради боевете в Газа

Германският канцлер Олаф Шолц предупреди Израел да не разширява военната си операция в ивицата Газа с офанзива срещу южния град Рафах, предаде ДПА.

"Смятаме, че една офанзива срещу Рафах /.../ би била безотговорна", каза вчера Шолц в изказване на уебкаст събитие на вестникарската група Ер Ен Де (RND) в Потсдам.

German Chancellor Olaf Scholz has warned Israel against expanding its military operation in the Gaza Strip to include the southern city of Rafah.

"We consider an offensive on Rafah ... to be irresponsible," Scholz said.https://t.co/IMwIIGNKMY