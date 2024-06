Властите приканват всички туристи, ако забележат дим или огън, да информират незабавно полицията

Гърция е обхваната от пожари. Евакуират туристи. Има затворени пътища поради слаба видимост, като се ползват обходни маршрути.

На всеки десет минути пламва нов пожар, съобщават от Гражданска защита. Основната причина са високите температури, сухо време, силни ветрове, казаха пожарникарите.

В района на област Атика гори мащабен пожар, който се доближава до населени райони. Огънят премина през две села, продължава евакуация на жители и туристи. Затворена е магистралата от Атина към Сунио поради слаба видимост.

The first wildfires of summer in #Türkiye and #Greece have forced evacuations. Turkey's Dardanelles Strait has been closed to one-way ship traffic due to the ongoing forest fire.pic.twitter.com/eylwV0C1vf