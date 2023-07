Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се зарече ЕС да направи всичко по силите си, за да бъде потърсена наказателна отговорност от руския президент Владимир Путин за войната в Украйна, предаде ДПА, на която се позова БТА.

"Няма да оставим и един камък непреобърнат, за да подведем Путин и поддръжниците му под отговорност", каза късно вчера Урсула фон дер Лайен при откриването Международния център за преследване на престъплението агресия срещу Украйна (International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine (ICPA)).

Центърът функционира към европейската правосъдна агенция Евроюст.

"Новият международен център за съдебно преследване ще играе ключова роля, за да бъде гарантирано, че извършителите на престъпления ще бъдат изправени пред правосъдието", посочи председателката на ЕК.

Западните страни отдавна търсят начини да потърсят отговорност от Русия, включително чрез евентуалното създаване на специален трибунал, отбелязва ДПА.

В ICPA независими прокурори от различни държави ще могат да работят ежедневно заедно на едно и също място, да обменят доказателства по бърз и ефективен начин и да договорят обща стратегия за разследване и наказателно преследване. Работата на ICPA ефективно ще подготвя и допринася за бъдещи наказателни преследвания на престъплението агресия, независимо от юрисдикцията, пред която ще бъдат заведени, се казва в съобщение на Евроюст.

Международният наказателен съд (МНС), който също е базиран в Хага, вече издаде заповед за арест на Путин във връзка с подозрения във военни престъпления като предполагаемото депортиране на деца от Украйна в Русия. Въпреки това МНС няма правомощието да започва процедури, свързани със самата война, посочва ДПА.

Украйна, няколко страни от ЕС и МНС са ангажирани с новия център. Евроюст вече създаде централизирана база данни с доказателства за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид.

В своето традиционно вечерно видеообръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че в телефонен разговор с канцлера на Германия Олаф Шолц са се фокусирали върху сътрудничеството в сферата на отбраната и предстоящата следващата седмица среща на върха на НАТО в Литва.

Украйна иска да получи на форума яснота за присъединяването си към алианса, макар и самият Зеленски да призна неотдавна, че е нереалистично страната му да получи покана за присъединяване.

Украинският президент обаче предупреди, че "недостигът на сигурност в Европа... би провокирал руската тирания и агресия". "Русия ще се опита да превземе една или друга част от Европа само когато види някаква несигурност. Когато всичко е сигурно и ясно, руската тирания няма да посмее да наруши сигурността", изтъкна Зеленси, цитиран от Ройтерс и БТА.

А на фронта въпреки трудностите армията на Украйна отбелязва напредък в контранастъплението си, отбеляза президентът.

В същото време президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган смъмри "поддръжниците на войната в Украйна". По думите му те се противопоставят на инициативите на Турция за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна, включително и на споразумението за износ на зърно от украински пристанища.