След протеста на "Взраждане" в столицата: Урсула фон дер Лайен шокирана от атаката срещу Европейския офис в София

„Ужасяващи сцени в София, където сградата на ЕС беше вандализирана“. Този коментар направи Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия, по повод ексцесиите по време на протеста на „Възраждане“ срещу еврото.

„В Европа упражняваме правото си на демонстрация по мирен начин. Насилието и вандализмът никога не са начинът“, допълва тя.

Протестът започна пред сградата на Българската народна банка. След това демонстрантите се отправиха към сградата на ЕК и я замеряха с червена боя. Чуха се бомбички.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.