Тайфунът "Ман-И" предизвика хаос във Филипините

Мощният тайфун "Ман-И" премина през северната част на Филипините, оставяйки след себе си разрушени домове, наводнени райони и стотици хиляди евакуирани. С ветрове със скорост до 195 км/ч и пориви, достигащи 240 км/ч, това е шестият тропически циклон, който връхлита островната държава само през последния месец, съобщава Асошиейтед прес.

Тайфунът достигна източната провинция Катандуанес в събота, причинявайки огромни приливни вълни, които достигнаха височина от над 7 метра. Роберто Монтерола, служител по управление на бедствията, описва ситуацията като "изключително страшна".

Цялата провинция остана без електричество, а дървета и електрически стълбове са съборени от бурния вятър. Властите предприеха строги мерки, включително заплахи за арест на тези, които отказват да се евакуират. Над 750 000 души намериха убежище в приюти, църкви и търговски центрове.

Метеорологичната агенция на страната предупреди за "потенциално катастрофална и животозастрашаваща ситуация". Въпреки че столицата Манила вероятно ще избегне директен сблъсък с тайфуна, обявени са предупреждения за опасни крайбрежни бури в района.

Strong windy due to typhoon Pepito in Polillo of Quezon province, Philippines (17.11.2024) pic.twitter.com/ZnXvISip1L