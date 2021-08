Facebook пробива блокадата на Apple с „метавселена“

Възпрепятстването на целенасочената реклама може да свали милиардните приходи на компанията

Приходите на Facebook през второто тримесечие на 2021 г. възлизат на 29,08 милиарда долара, с 56 процента над предходната година. Акциите обаче се обезцениха с 5,2% в периода април-юни.

Спадът в цената на акциите отразява загрижеността на инвеститорите, че стабилният ръст на продажбите на Facebook и добавянето на потребители по време на пандемията може да се забави, тъй като хората прекарват по-малко време с телефоните и лаптопите си, смятат анализаторите на Bloomberg.

Финансовите резултати на Facebook се разкриват, след като Alphabet Inc., компанията майка на Google, отчете във вторник най-доброто си тримесечие по отношение на продажби и печалба, подкрепена от силния пазар на дигитална реклама. През миналата седмица Snap Inc. заяви, че приходите й са се удвоили през второто тримесечие и ръстът на потребителите е скочил най-силно от четири години насам, докато Twitter Inc. съобщи, че приходите са се увеличили със 74%.

За останалата част от годината обаче Facebook сега очаква значително забавяне на растежа на приходите от реклама, основната му дейност. Прогнозата се основава не само на високите предишни тримесечия, но и на новите правила за защита на данните за устройствата на Apple.

Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук иска да защити по-добре клиентите си от нежелана реклама и събирането на данни от доставчици като Facebook. По този начин възможностите на социалната мрежа за достъп до данните на своите потребители са драстично ограничени. Facebook предварително предупреди, че възможността за осигуряване на приходи ще стане много по-трудна за онлайн търговците на дребно, операторите на приложения или рекламните компании.

Сега Facebook повтори предупрежденията си към инвеститорите, че новите ограничения на Apple за събиране на данни на iPhone, които изискват от потребителите изрично да позволят на създателите на приложения да проследяват дейността им, биха могли да ограничат бъдещия растеж, като възпрепятстват способността му да продава целенасочена реклама. А това е важен инструмент на Facebook, дал му предимство при дейността с големи марки и малки предприятия, които искат да достигнат до точни групи.

Не е ясно колко драматични ще бъдат последиците от блокадата на Apple. Рекламната индустрия работи усилено върху алтернативни показатели за ефективност на рекламата, които трябва да защитават поверителността, но все още много неща са в процес на планиране. „Продължаваме да предполагаме, че ще има нарастващи насрещни ветрове при целевото разположение на рекламите“, се казва в изявление на групата. През третото тримесечие „ще имаме много по -добро усещане за това колко добре Facebook е успял да коригира своите основни продукти за таргетирани реклами, за да управлява намаленото количество информация, която може да използва“, казва пред Bloomberg анализаторът от EMarketer Дебра Ахо Уилямсън.

Този насрещен вятър ще дойде от законовите разпоредби и промените в платформите, "а именно най-новите ъпгрейди на iOS". IPhones има пазарен дял от 27 процента в световен мащаб, но особено голям брой клиенти на Apple се намират в региони с високо потребление като САЩ и Европа. На среща с анализаторите финансовият директор Дейвид Уенер потвърди, че Facebook ще помогне на рекламодателите с нови инструменти за адаптиране към променения пейзаж.

Лъч светлина за Facebook са технологиите за виртуална реалност (VR) и разширена реалност (AR), които компанията възнамерява да продължи да развива. Зукърбърг току-що обяви разработването на „метавселена“, дигитален свят за виртуална реалност, в който потребителите могат да се „телепортират“ от една стая в друга и която по-късно би могла да замени днешната текстова и графична графика във Facebook.

В бъдещата метавселена на Facebook ще можете да се срещате с други хора, да правите бизнес, да посещавате концерти на любимите си изпълнители или други компании. Facebook също така влезе в платежния бизнес с цифровата си валута „Facebook Pay“.

В крайна сметка генералната цел на Facebook е да създаде автономна платформа. Но времето изтича: Apple, Google, Amazon и Microsoft също са активни в областта на виртуалните светове. Microsoft вече има преднина: в началото на годината софтуерната компания получи договор за снабдяване на американската армия със 120 000 очила Hololens AR.