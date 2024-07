Десет души са пострадали в резултат от запалване на ескалатор на международното летище Джон Ф. Кенеди в американския град Ню Йорк, съобщава CBS News, цитирана от dariknews.bg.

Терминал 8 трябваше да бъде временно евакуиран и някои международни полети бяха засегнати.



Летищните служители казват, че оттогава терминалът е възобновил нормалната си работа, но пътниците е по-добре да се консултират със своите авиокомпании за статута на полета си.

Терминал 8 приема няколко международни превозвачи, включително American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, China Southern, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Level, Qantas, Qatar Airways и Royal Jordanian.

A fire broke out at New York's John F. Kennedy (JFK) International Airport on Wednesday morning, prompting evacuations and delayed flights. https://t.co/wJPBCwKGSW pic.twitter.com/TiuBBcwuqL