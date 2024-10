През последните 24 часа ливанското звено за реагиране при кризи съобщи, че при израелски бомбардировки са загинали 28 души

Броят на убитите при израелски въздушни удари в централен Бейрут тази вечер достигна 18 души.

92 души са били ранени, съобщи ливанското здравно министерство, цитирано от ДПА.

Агенцията отбелязва, че това е третата атака на Израел в центъра на Бейрут от началото на кампанията му срещу ливанското движение „Хизбула“ миналия месец.

Фотограф на Асошиейтед прес на място съобщи, че е засегната долната половина на осеметажна жилищна сграда, където се чуват взривове. На мястото на инцидента са пристигнали голям брой линейки.

Целта на атаката е била да бъде елиминирана висша фигура от ливанското движение „Хизбула“, каза по-рано представител на ливанските сили за сигурност, цитиран от Ройтерс. Не е ясно дали въпросният човек е сред убитите.

