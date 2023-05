Ердоган събра 1,7 милиона души на митинг в Истанбул

Президентът Реджеп Тайип Ердоган проведе в неделя в Истанбул най-големия досега митинг от кампанията си с историческо присъствие на 1,7 млн. души преди изборите на 14 май. Той подчерта многото постижения, постигнати по време на управлението на Партията на справедливостта и развитието (ПСР), предава АФП.

"Истанбул е Турция", изтъкна той, като благодари на жителите на Истанбул, че продължават да го подкрепят. "Ние ще създадем века на Турция заедно с вас" . "Ако Истанбул каже "Да", всичко приключва", каза президентът и призова хората да гласуват за него на изборите.

Изборите на 14 май не са въпрос на този кандидат или тази партия, а на запазване на завоеванията на Турция, посочи Ердоган. Ще изпратим опозицията в пенсия, добави президентът, като подчерта, че опозицията поставя пречки пред всяка работа на партията му и пречи на придобивките на страната.

"Ние увеличихме националния доход три пъти за 21 години. Построихме 10,5 млн. къщи и осигурихме жилища за нашите семейства", добави той. Президентът показа видеоклип с проектите и работите, които партията е реализирала, като същевременно сподели и друг, в който се споменават бъдещите цели на президента.

"Не само ще добавим разликата в инфлацията към заплатите на нашите държавни служители през юли, но и ще увеличим социалните плащания. Надявам се във вторник да обявя пред обществеността резултатите от разговорите, които в момента нашият министър води със синдикатите". Той каза още, че младежите ще бъдат предпочетени при осигуряването на работни места и намаляването на безработицата, като същевременно обеща нови стимули за младите хора.

Президентът засегна и темата за опустошителните земетресения от 6 февруари, като заяви: "Премахнахме руините за три месеца и започнахме строителството на нови къщи. Първите селски къщи предадохме по време на празника Байрам. Броят на жилищата и селските къщи, чийто строителен процес започна, достигна 142 000, а броят на къщите, чиито основи са положени, достигна 59 000".

"Работим за съживяването на нашите градове с 650 000 къщи, от които около 319 000 ще бъдат предадени в рамките на една година."

Ердоган удари по шестстранната коалиция, че си сътрудничи с терористите, и каза на присъстващите да не позволява на опозицията да разделя страната. Той също така разкритикува кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, че не служи на Истанбул и митингува в цяла Турция преди изборите.

"Г-н Кемал му даде инструкции, като му каза: "Иди във Ван". Когато отиде там, той направи знака, който правят членовете на ПКК. Екрем, ти си от Трабзон, какво правиш там, когато трябва да си в Истанбул?".

Ердоган се стреми към нов мандат по случай стогодишнината на Република Турция, след като години наред доминираше турския политически пейзаж като министър-председател и президент на изборите на 14 май. Основният му съперник е кандидатът на шестпартийната опозиционна коалиция - председателят на Републиканската народна партия (РНП) Кемал Кълъчдароглу.

От друга страна, той посочи, че най-добрият отговор на западните медии, настроени срещу него и Турция, би бил да види огромните тълпи на летище "Ататюрк". Думите на Ердоган дойдоха, след като базираният в Лондон седмичник The Economist отново си навлече гнева на поддръжниците на президента с корица, призоваваща за победа на опозицията миналата седмица.

Корицата със заглавие "Най-важните избори през 2023 г." беше украсена с тагове "Спасете демокрацията" и "Ердоган трябва да си ходи". Потребителите на социалните медии бяха разгневени.

Митингът се проведе на летище "Ататюрк" в Истанбул, което сега е отчасти обществена зона за отдих, седмица преди решаващите президентски и парламентарни избори под мотото "Türkiye is entrusted to you" ("Турция е поверена на теб"). Ердоган, който неотдавна беше принуден да прекъсне натоварената си предизборна кампания поради заболяване, от миналата седмица отново е в разгара на предизборната агитация.

Истанбул е важен за Ердоган, тъй като той започва политическата си кариера в града, започвайки като негов кмет в началото на 90-те години, преди да стане министър-председател и президент. През 2019 г. обаче партията му загуби от опозицията в Истанбул и столицата Анкара, което сложи край на 25-годишното управление на Ердоган и неговите предшественици в двата големи града на ТурцияМилион.

По подобен начин опозиционният Национален алианс проведе митинг в Истанбул само ден преди Ердоган. Кампанията преди изборите на 14 май става все по-интензивна, като Ердоган обвинява опозиционните депутати в предателство и подкрепа на тероризма.