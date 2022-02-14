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Експлозия във Франция! Загинаха бебе и още шестима души ВИДЕО

  • 14.02.2022 | 13:50
  • 14.02.2022 | 14:03
    • https://www.marica.bg/svqt/eksploziq-vav-franciq-zaginaha-bebe-i-oshte-shestima-dushi-video Marica.bg
  • 1268 прегледа
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Снимката е илюстративна   

Най-малко седем загинали, включително новородено бебе, има след експлозия и пожар в Югозападна Франция.

Бебето е едно от двете деца, убити по време на инцидента, според съобщения на местните медии.

Очаква се френският вътрешен министър да отиде на място по-късно днес.

 

франция експлозия загинали бебе
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