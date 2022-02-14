Експлозия във Франция! Загинаха бебе и още шестима души ВИДЕО
- 14.02.2022 | 13:50
- 14.02.2022 | 14:03
- 1268 прегледа
- 0 коментара
Най-малко седем загинали, включително новородено бебе, има след експлозия и пожар в Югозападна Франция.
Бебето е едно от двете деца, убити по време на инцидента, според съобщения на местните медии.
Очаква се френският вътрешен министър да отиде на място по-късно днес.
An investigation has been launched into the cause of the blast https://t.co/kCx7KDOMIF— The Local France (@TheLocalFrance) February 14, 2022
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни