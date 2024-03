Неизвестни лица са открили огън по време на концерт в концертната зала "Крокус сити хол" в Красногорск в Подмосковието, предадоха световните агенции.

Започнала е евакуация на хората, намирали се там, съобщава източници от службите за сигурност на Русия.

По предварителни данни стрелбата може да е била извършена с автомат. Засега информацията за евентуални пострадали се уточнява, предаде ТАСС.

Съобщава се обаче за избухнал пожар, а преди това е отекнала и експлозия, посочват Ройтерс и РИА Новости. Двете агенции добавят, че най-малко трима души в камуфлажни дрехи са започнали стрелбата в концертната зала.

An act of terrorism reported in the Luxury megastore Crocus city Hall in Moscow. Shooting and explosions. At least 12 Russians killed.

Let it burn. pic.twitter.com/leGKwgQctI