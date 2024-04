Това са Омри Миран и Кит Сигъл

Въоръженото крило на палестинската въоръжена групировка "Хамас" публикува в събота видеозапис на двама мъже, държани като заложници в Газа и видени живи на кадрите.

В изявление група за издирване на отвлечени и изчезнали лица идентифицира двамата в изявление като Омри Миран и Кит Сигъл.

BREAKING: HAMAS RELEASE NEW VIDEO CONTAINING TWO HOSTAGES



The video shows hostages Keith Siegel, 64, and Omri Miran, 46 alive.



They identify themselves and say they are hoping for a hostage deal that would see them and other hostages returned home.



Miran says he has been held… pic.twitter.com/6FTV2YedQF