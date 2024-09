Оживени моменти се разиграха вчера на ГКПП Ипсала/Кипи, на моста на река Марица между Гърция и Турция.

Гръцки шофьор, блъсна мотоциклетист с колата си на граничния пункт и след това тръгна към турски полицай с нож в района между граничните пунктове Кипи и Ипсала.

Нападателят беше прострелян в крака с пистолет и задържан.

Инцидентът е станал в буферната зона между ГКПП-тата, като идващият към турската страна автомобил, управляван от гръцки гражданин, се е блъснал в мотоциклета, управляван от турски гражданин.

Докато мотоциклетистът е ранен, другият шофьор бързо навлиза с колата си в зоната на турската митница.

Поради паниката автомобилът влязъл в насрещното платно и се е ударил първо в камион, а след това и в бариерите на входа на рентгена пред площадката за регистрация на ТИР-ове.

След това шофьорът слязъл от автомобила си и се приближил до полицаите с нож в ръка.

Полицията първо е произвела два предупредителни изстрела във въздуха.

Тъй като заподозреният не обърнал внимание на предупреждението, той бил прострелян в крака и ранен.

Задържаният заподозрян и водачът на мотоциклета са откарани в болница с извикана линейка.

По въпроса беше направено изявление от Областната управа на Одрин.

