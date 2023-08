Рапърът Магу, известен най-вече с партньорството си с колегата си Тимбаленд, почина на 50-годишна възраст, а известни приятели му отдадоха почит.

Смята се, че музикантът с истинско име Мелвин Барклиф е починал в неделя, като причината за смъртта му не е известна.

Тъжната новина съобщи колегата му, R&B звездата и музикален продуцент Диджитал Блек, в пост, споделен в неговия Instagram.

Публикувайки снимка на албума на Магу и Тимбаленд от 1997 г. Welcome To Our World, той написа: "Човек не може да повярва, че това се случи. Той не беше готов. #superfriends".



Певецът Ginuwine, с истинско име Elgin Baylor Lumpkin, побърза да сподели съболезнованията си, като напомни на последователите си, че "времето е кратко".

Той пише: "Дори не знам как да кажа нещо в този момент, вече загубих трима приятели в рамките на един месец.

'Този пич , винаги ме буташе ...maganooo така го наричахме ..... той беше един от най-добрите в моите очи винаги натискаше напред Знам, че не говорихме много, но любовта ми беше и ще бъде винаги там, брат ми,'

Той продължи: "Ще се видим скоро, братко, всички имаме среща и очаквам братската прегръдка, когато стигна там.

"Мразя да минавам през това и да губя хора, които обичаме, понякога това те кара да се чувстваш така, сякаш не искаш да усещаш болката, така че искаш да си отидеш също ... болката боли ... човек, о, човек, благословии за семейството, всички мои съболезнования.

Докато колегите му ORyan Omri Browner написаха: "Почивай в рая".

А рапърът г-н Далвин каза: "Той беше толкова добър човек".

