Един загинал и 30 ранени в тежка влакова катастрофа ВИДЕО

Several Injured After Train, With 50 On Board, Derails In Netherlands https://t.co/119sARpPVa pic.twitter.com/B1Y87UTEr3 — NDTV News feed (@ndtvfeed) April 4, 2023

Several ‘seriously injured’ as passenger train crashes into crane and derails in Netherlands - https://t.co/3iocbxop3H pic.twitter.com/nI1NB7gDLF — news tell (@newstell2) April 4, 2023

Het zou gaan om en botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein. Passagierstrein is deels ontspoord. Inzittenden trein zijn/worden geëvacueerd. Over gewonden is nog niets bekend #Voorschoten #treinongeval #GRIP2 pic.twitter.com/YRvK5nbeVQ — Regio15.nl (@regio15) April 4, 2023