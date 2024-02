Един човек бе убит и деветима ранени при стрелбата в Канзас на парада в сряда за честването на победата на местния „Канзас Сити Чийфс“ в Супербоул, предизвиквайки паника сред огромни тълпи от фенове, събрали се да отпразнуват успеха на своя отбор.

По данни на градската пожарна служба трима от ранените са в критично състояние, петима в сериозно и един без опасност за живота, каза говорител на службата пред АФП.

Полицията в Канзас Сити съобщи, че двама въоръжени лица са били арестувани след стрелбата на Юниън Стейшън, само на метри от мястото, където играчите на „Чийфс“ се обърнаха към аплодиращите привърженици миг по-рано. „Всеки, който е наблизо, трябва да напусне района възможно най-бързо, за да улесни лечението на жертвите на стрелба“, каза местната полиция в X.

Феновете побягнаха от сцената, докато полицията работеше, за да разчисти единия край на Юниън Стейшън от радостния парад за победата на „Чийфс“. По-рано стотици хиляди фенове, облечени в червено, поздравиха куотърбека на „Чийфс“ Патрик Махомс и неговите съотборници, докато те си проправяха път по 3-километров маршрут на процесия от двуетажни автобуси, обгърнати от „виелица“ от червени и златни конфети.

My God! Six years to the day of the Parkland School shooting and now there’s a shooting at the Super Bowl Parade. THIS DOES NOT HAPPEN ANYWHERE ELSE, no matter how the guns were acquired or who got them, common sense gun laws are needed. #ChiefsParade pic.twitter.com/R0VBRuz6yN