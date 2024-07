Две седмици по-късно: Нов глобален срив на Microsoft

Съобщенията за проблемите във вторник са се появили около 9:15 ч българско време

По-малко от две седмици, след като системите на Microsoft бяха сринати от актуализация с грешки, която предизвика хаос за милиони хора, компанията е засегната от нов глобален срив.

Смущенията засягат електронната поща, Xbox Live и функциите на 365. Съобщенията за проблемите във вторник са се появили около 9:15 ч българско време.

We're currently investigating access issues and degraded performance with multiple Microsoft 365 services and features. More information can be found under MO842351 in the admin center.