Двама убити и 10 ранени при престрелка в Ню Орлиънс ВИДЕО

Двама души са били убити, а други 10 са били ранени при две престрелки по време на популярен парад в Ню Орлиънс, съобщи Си Ен Ен.

Въпреки допълнителните полицейски ресурси на събитието, първата стрелба се е състояла около 15:40 ч.местно време, а втората - 40 минути по-късно.

Breaking: A mass shooting occurred at a black New Orleans celebration parade on Nov. 17. At least nine were shot and one person is confirmed dead. pic.twitter.com/6o3UNY5OzS