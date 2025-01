Дупка в пътя погълна камион в Япония ВИДЕО

Причината за пропадането на пътя се разследва

Дупка с размерите на плувен басейн "погълна" камион в японския град Яшио. Акцията по спасяването на шофьора продължава повече от седем часа, пише Дир.бг.

Кратерът, широк приблизително 10 метра и дълбок близо 5 метра, се появил изневиделица на оживено кръстовище около 10 часа сутринта (местно време) във вторник, съобщи губернаторът на префектура Сайтама Мотохиро Оно на брифинг.

Близо осем часа след срутването пожарната служба съобщи, че мъжът все още е заклещен в тежкотоварния автомобил, а шофьорската кабинка - пълна с пясък и кал. Наложило се е спасителните екипи да подават кислород на водача, предаде телевизионната станция Nippon.

