Двама души загинаха и още 40 са ранени, след като влак дерайлира в Русия вчера. Властите съобщават, че са издирвали и изчезнала 15-годишна пътничка, която впоследствие е била открита жива, пише 24 часа.

A Vorkuta-Novorossiysk passenger train has derailed in the Komi Republic of Russia, with several carriages, as many as nine, lying on the ground. pic.twitter.com/b8pRC6i5Ec