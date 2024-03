Джил Байдън пише детска книга за котката си Уилоу

Първата дама на САЩ Джил Байдън пише детска книга с картинки за котката си Уилоу от Белия дом, която ще бъде публикувана през юни, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Издателство Simon & Schuster обяви в сряда, че „Уилоу, котката на Белия дом“ (Willow the White House Cat) разказва как късокосместото таби се е озовава в официалната резиденция на президента на САЩ.

Котката впечатлява първата дама, след като скача на сцената, докато тя говори във ферма в Пенсилвания по време на президентската кампания през 2020 г. По-късно Джил Байдън осиновява котката и я кръщава на родния си град Уилоу Гроув, Пенсилвания.

„Докато Уилоу препуска от стая в стая, изследвайки историята в новия си дом, тя бързо научава за всички невероятни хора, благодарение на които Белият дом функционира“, каза Джил Байдън в съобщение на издателството. „Те посрещнаха Уилоу с любов и грижа, точно както посрещнаха мен и Джо, както и първите семейства, дошли преди нас, и всички хора, които стъпват в този дом“.

„Създавайки много нови приятели по пътя си, пътешествието на Уилоу дава на света котешки поглед към всички тънкости на Белия дом“, добави тя.

