Дания отвърна на удара! Иска да купи Калифорния СНИМКА

Датчаните отвръщат на Тръмп с петиция за закупуване на Калифорния



След като новият американски президент Доналд Тръмп изрази намерение да закупи Гренландия, датчаните отвърнаха с ирония – петиция за закупуването на Калифорния. Кампанията, която набира популярност, призовава Дания да „почисти Холивуд“ и да се сдобие с повече слънце, палми и ролкови кънки.

Според скорошно проучване, близо половината от датчаните възприемат САЩ като заплаха, а 78% категорично се противопоставят на продажбата на Гренландия. Петицията вече е събрала над 200 000 подписа и има за цел да достигне 500 000, както и да събере 1 трилион долара.

Denmark Fires Back: The Great California Buyout | Måke Califørnia Great Ægain!https://t.co/Zbr03AqJXD



In an audacious response to #Trump’s #Greenland bid, 200,000 #Danes have signed a petition to buy California for $1 trillion, because, sunshine, avocados, and tech bros… pic.twitter.com/PezPBhTJq7