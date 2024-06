Москва е използвала при нападението комбинация от крилати и балистични ракети, както и дронове

Русия предприе рано въздушна атака с ракети и дронове срещу Киев, предаде Ройтерс, като цитира съобщение в Телеграм на украинската армия. По първоначална информация няма пострадали или нанесени щети в столицата.

Противовъздушните системи са унищожили всички въздушни оръжия при приближаването им към града, съобщи управителят на Киевска област Сергий Попко в Телеграм. Той каза, че според предварителната информация Русия е използвала при нападението комбинация от крилати и балистични ракети, както и дронове.

Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че в Киев и околностите са се чули няколко взрива. Към момента не е известно дали има нанесени щети в околностите на Киев.

Въздушна тревога бе обявена в цяла Украйна малко след 03:00 ч. местно (и българско) време и продължи няколко часа, включително в граничния район с Полша, отбелязва Ройтерс.

Самолети на Полша и съюзниците бяха активирани като предпазна мярка, съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили в социалната мрежа „Екс“.

Същевременно губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че един цивилен е загинал, а трима са били ранени при украински обстрел на град Шебекино, предаде Ройтерс. Шебекино е град с 40 000 жители, разположен близо до границата с Украйна, на по-малко от 100 км от Харков, който е вторият по големина украински град.



