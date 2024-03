Четирима загинали и 21 ранени при пожар в старчески дом

Четирима души загинаха, а 21 бяха ранени по време на пожар в старчески дома в Западна Германия, предаде Асошиейтед прес.

Огнената стихия се разразила в заведението за възрастни хора в град Бедбург Хау в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Пожарникар и полицай също са пострадали в пожара и са били откарани в болница.

В допълнение на 21-те ранени, изведени от горящия старчески дом, евакуирани са били още 48 обитатели и те също са преглеждани за евентуални наранявания.

Пожарът е избухнал през нощта. Причините се разследват. Пламъците вече са загасени, но все още на място работят пожарникарски екипи.

Four dead and at least 21 injured in nursing home fire in western Germany https://t.co/uLr6AcSDQv