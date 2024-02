Четирима души загинаха при лавина в Централна Франция

Четирима души са загинали при лавина в планинския регион Оверн в Централна Франция

Това съобщиха местните власти.

Лавината е паднала на 25 февруари на 1600 метра надморска височина над село Мон-Дор в район, известен като Вал д'Енфер, се казва в изявление на префектурата на департамента Пюи дьо Дом.





Други трима души са били ранени, след като е започнала мащабна издирвателна операция, в която са мобилизирани 50 души, се казва в съобщението.

Местният вестник La Montagne съобщи, че затрупаните от лавината са били ски алпинисти от близък клуб, които са тръгнали по маршрут извън пистите с водач.

