Бритни Спиърс поднесе извинения на Джъстин Тимбърлейк

Бритни Спиърс изглежда се извини на бившия си Джъстин Тимбърлейк за коментарите в автобиографията си

Това предаде Би Би Си.

Той ѝ е казал да направи аборт, тъй като "не искал да бъде баща", твърди тя в "Жената в мен", и ѝ е изневерил с "друга знаменитост".

Но тя публикува клип, в който той пее свои песни с Джими Фалън в предаването Saturday Night Live на Ен Би Си.

А заедно с публикацията в Instagram тя написа: "Искам да се извиня за някои от нещата, за които писах в книгата си".

Спиърс написа: "Ако съм обидила някой от хората, на които искрено държа, дълбоко съжалявам."

Britney Spears appears to apologise to Justin Timberlake over book allegations https://t.co/0iVdJJ0B4O