Руските власти във временно окупирания Крим се опитват да спасят Кримския мост от бъдещи атаки от страна на Украйна, като са поставили общо 8 баржи, съобщава британското разузнаване в доклада на Министерството на отбраната на Великобритания, публикуван в социалната мрежа Х.



Сателитни изображения показват, че в периода от 10 май 2024 г. до 22 май Руската федерация е започнала монтажни работи по инсталирането на осем баржи в южната част на Кримския мост, пише fakti.bg.



Тези баржи са разположени от руските сили в опит да защитят моста и корабния канал, намалявайки ъглите на подход за украински безпилотни катери, посочват в доклада си от британското министерство.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 June 2024.



