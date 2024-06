Бял бивол се роди в Йелоустоун, какво означава това? СНИМКИ

Това събитие има духовно значение за много индиански племена

Церемонии и празненства са планирани в националния парк „Йелоустоун“ по случай неотдавнашното раждане на бял бивол там, предаде "Асошиейтед прес". Това събитие има духовно значение за много индиански племена.

На 4 юни в долината Ламар в парка се ражда бяло биволче с тъмен нос и очи, с което се сбъдва пророчество на индианското племе лакота. То предвещава по-добри времена, но и сигнализира, че трябва да се направи повече за опазването на земята и нейните животни.

„Раждането на това теленце е едновременно благословия и предупреждение. Трябва да направим повече“, каза вождът Арвол Гледащия кон, духовен водач на лакота, дакота и накота в Южна Дакота и 19-ият пазител на свещената лула и вързопа на жената-покровител на Белия бивол.

