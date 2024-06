Опозиционен депутат беше изведен с инвалидна количка от италианската Камара на депутатите, долната камара на парламента, след като между народните представители в пленарната зала се стигна до бой, предаде ДПА.

Леонардо Доно от популисткото Движение "5 звезди" (Д5З), беше блъскан от други депутати и нокаутиран на земята по време на грозни сцени в Камарата на депутатите, която е по-голямата от двете камари на италианския парламент, съобщават местни медии.

В залата в този момент се обсъждаше законопроект за така наречената диференцирана автономия, внесен от дясното правителство на премиера Джорджа Мелони.

Проектозаконът предвижда на отделните административни области на Италия да бъдат дадени по-широки права за самоуправление. Опозицията разкритикува приемането на подобна мярка.

Областите преди всичко в италианския Юг се опасяват, че по този начин държавата може да се оттегли от важни сектори като здравеопазването и образованието, което може да ощети населението в икономически по-слабо развитите региони.

По време на разискванията на първо четене на законопроекта преди няколко месеца се стигна до словесни пререкания между правителството и опозицията в Сената.

При обсъжданията на второ четене в долната камара опозиционни депутати развяха италиански знамена и пяха националния химн. Те обявиха, че се страхуват, че може да се стигне до "разпадане на Италия".

На видеозапис се вижда как Доно се опитва да връчи знаме на министъра за регионалните въпроси и автономията Роберто Калдероли, но в този момент към него се втурват други депутати, за да се саморазправят с него.

Today MP waved Italy’s flag in parliament and was brutally assaulted by Salvini’s party MP ( PM Meloni’s coalition partner) who has close ties to neo-Nazi-fascist groups.

Mussolini’s heirs are once again deploying violence in the halls of democracy. pic.twitter.com/SpaOtg0EAM