Ботоксовото джудже Путин или двойник?

Видео с участието на руския президент Владимир Путин от Казахстан отново повдигна въпросите за странния му външен вид в последните години, а възроди и съмненията, че на него не говори Путин, а негов двойник. Противници на руския държавен глава често иронично го наричат "ботоксовото джудже" заради необичайно гладките му черти, непривични на възрастта му. Миналия месец той стана на 71 години.

Видеото, споделено от Антон Герашченко, който е съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, стана повод за множество подигравки към руския лидер. Причината - бузите на Путин изглеждат неестествено подути.

"Какво се случва с бузите на Путин", пита реторично украинският политик в публикацията си в "Екс".

What's up with Putin's cheeks? (This is a recent video) pic.twitter.com/5aXQUVWFTQ