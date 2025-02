Бомба избухна в руското консулство в Марсилия ВИДЕО

Експлозия разтърси руското консулство в Марсилия. Сградата е блокирана, а пожарникарите се борят с огъня, причинен по повод третата годишнина от войната в Украйна.

Генералният консул на Русия в Марсилия Станислав Орански потвърди, че в консулството е имало експлозия, съобщи руската информационна агенция РБК.

Според руската информационна агенция ТАСС, която се позовава на руското външно министерство, експлозията е имала „всички белези на терористична атака".

"Експлозиите са причинени от две самоделни бомби „Молотов". Има материални щети, но никой не е пострадал", потвърди полицията в Марсилия.

Сградата остава блокирана и е започнало наказателно разследване, предаде Daily Mail.

В понеделник сутринта в сградата работят спасители, а полицаи и войници от специалните части са обезопасили периметъра на сградата.

#JUSTIN : The Russian consul general in Marseille confirms that an explosion took place inside the consulate, Reuters reports citing reports. #Explosion #RussianConsulate #Marseille #France pic.twitter.com/8SyEbpDfmO