Шест месеца след последната си обществена проява, британската принцеса Кейт, която се лекува от рак, се завърна към обществения живот на военния парад за честването на официалния рожден ден на крал Чарлз Трети, съобщиха световните осведомителни агенции.

Снимка: AP/БТА

В бял тоалет и с шапка, принцесата на Уелс се усмихваше и махаше на хората от каляската, която я откара заедно с трите ѝ деца – Джордж, Шарлот и Луи, от Бъкингамския дворец до площада, където беше церемонията. Тя слезе от каляската, за да гледа от съседна обществена сграда. По-късно излезе заедно с останалите от кралското семейство на балкона на Бъкингамския дворец за традиционния поздрав.

В лично писмено послание в петък Кейт съобщи, че ще участва в празника. Тя каза, че е по-добре, но още "не е излязла от мрака" и лечението ѝ ще продължи.

Kate Middleton shows up at the King's Birthday Parade. pic.twitter.com/76eHRlXZ1b