Бог да пази краля! Коронясаха Чарлз III ВИДЕО, СНИМКИ

Архиепископът на Кентърбъри постави короната на Свети Едуард върху главата на крал Чарлз III в 12:02 местно време.

При коронясването на краля прозвучаха оръдейни салюти от военните бази в цялата страна и от корабите на Негово Величество в морето.

Във всички краища на Кралството, включително в огневите станции в Единбург, Кардиф и Белфаст, в момента на коронацията на краля прозвучаха салюти в чест на историческия момент с участието на 400 военни.

Докато се подготвяше да постави короната на главата на Чарлз, Уелби каза: "Кралю на кралете и Господарю на господарите, благослови, молим те, тази корона и така освети твоя раб Чарлз, на чиято глава днес я поставяш в знак на кралско величие, за да бъде увенчан с твоята благодатна милост и изпълнен с изобилна благодат и всички княжески добродетели; чрез този, който живее и царува върховно над всичко, един Бог, свят без край. Амин." Поставяйки короната на главата на монарха, архиепископът на Кентърбъри произнесе думите „Бог да пази краля“, които бяха повторени от всички 2200 хиляди гости в абатството.

Крал Чарлз Трети и кралица Камила напуснаха Бъкингамския дворец два часа по-рано със специалната кралска карета и се отправиха към Уестминстърското абатство за церемонията по коронацията, предаде Ройтерс.

Десетки хиляди хора се наредиха по продължение на булеварда, който води от двореца към абатството, за да наблюдават процесията.

Крал Чарлз и Камила започнаха пътуването си от Бъкингамския дворец до Уестминстърското абатство в 12:20 българско време, пътувайки в теглената от коне карета „Diamond Jubilee State Coach“ и придружени от членове на бодигардите на краля, Household Cavalry. „Кралското шествие“ се движи по The Mall – алеята, водеща от Бъкингамския дворец до площад Трафалгар, след това по Уайтхол, преди да пристигне в Уестминстърското абатство.





Принц Джордж, синът на принца и принцесата на Уелс, се наредиха до другите почетни гости. Принц Хари и принц Андрю седят на третия ред в Уестминстърското абатство.

Андрю пристигна с кадифени одежди и златни знаци, които го обозначават като Рицар на жартиерата - церемониална роля, която той заема, откакто покойната кралица му я връчи през 2006 г.

За разлика от него принц Хари носи обикновен костюм, както бе поискано от Бъкингамския дворец, а не военната униформа, която преди това е носил на кралски церемонии, включително на погребението на кралицата миналата година.

По време на коронацията Крал Чарлз III е облечен в церемониално облекло от коприна, злато и скъпоценни камъни, тежащо над 10 килограма. Чарлз носи тъмночервената кадифена държавна роба на дядо си крал Джордж VI. Мантията е на близо 90 години.

Камила носи на коронацията мантия с дължина 5,5 метра, която е направена за коронацията на Елизабет II през 1953 г. Тя е избродирана с изображения на пчели и бръмбари, "които отразяват темите за природата и околната среда и любовта на Техни Величества към естествения свят", каза по-рано говорител на Бъкингамския дворец.

