По-рано високопоставен служител на правителството на САЩ, цитиран от световните агенции, предупреди, че Иран се готви „в непосредствено бъдеще“ да извърши нападение с балистични ракети срещу Израел и предупреди за „тежки последици“, ако това се случи.

Израелските военни съобщиха, че Иран е изстрелял ракети към Израел, предава BBC.

-Iran is launching a ballistic missile attack against Israel



-Israeli Arrow-Air defence systems are responding



-There’s an armed attack inside Tel Aviv right now



