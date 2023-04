"Бийтълс" облечени като украинци заради Евровизия

Let it be! Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар бяха облечени с бели ризи с традиционна украинска бродерия, съобщи „Евронюз”.

На украинския празник Вишиванка, който обикновено се провежда през третата седмица на май, жителите на страната прегръщат народната си история и носят традиционни носии.

Фигурите на "Бийтълс" ще присъстват в отразяването на събитието от Би Би Си следващия месец, тъй като Ливърпул беше избран за домакин на "Евровизия". Обединеното кралство беше класирано на второ място миналата година, а победителите Украйна продължават да се сблъскват с руската инвазия.

Би Би Си заяви, че Украйна ще бъде "украса" на събитието, а цветовете на украинското знаме бяха забелязани в Ливърпул, включително върху скулптурата Superlambanana.

"Евровизия 2023" ще се проведе в M&S Bank Arena Liverpool. Полуфиналите ще се състоят на 9 и 11 май, а големият финал е на 13 май и ще се излъчва и по кината