Бионсе възпя културата на чернокожите

На 31 юли светът ще се наслади на величествената филмова продукция „Black Is King“, а режисьор и продуцент на проекта е не кой да е, а носителката на 24 награди „Грами“ Бионсе. Премиерата на дългометражната лента, базирана на музиката от албума „The Lion King: The Gift“ и създадена в партньорство с „Parkwood Entertainment“ и „Дисни+“, ще се състои две седмици след годишнината от премиерата на глобалния феномен на Дисни – игралната версия на „Цар Лъв“.

Визуалният албум на Бионсе пресъздава поуките от филма, които служат като образец за младото поколение чернокожи. „Black Is King“ отдава почит на истинските преживявания на семейства, чрез разказ за млад крал, попаднал във въртележка от предателства, любов и себеосъзнаване. Съдбата му е предопределена от неговите предци, а благодарение на уроците от баща му и напътствията на неговата детска любов, той успява да придобие нужните добродетели, с които да възвърне дома и трона си.

Освен премиерната дата на „Black Is King“ бе обявена и дистрибуционна сделка, благодарение на която филмът ще бъде наличен в повечето държави от Африканския континент, включително в Южна Африка, Нигерия, Гана, Етиопия, Намибия, Камерун, Либерия, Бурунди, Сенегал, Того, Сомалия, Бенин, Конго, Кения, Кот д‘Ивоар, Зимбабве, Малави, Габон, Кабо Верде и много други.

Заснета на многобройни локации, кинематографията на лентата улавя и свързва красиви хора и пейзажи от различни континенти, започвайки от Ню Йорк и преминавайки през Лос Анджелис, Южна Африка, Западна Африка, Лондон и Белгия, пише стандартнюз. От всички тези невероятни места е подбран и неповторим екип от актьори и танцьори, които вдъхновяват разнообразието на филма и трептящата хореография.

„Black Is King“ е продуциран в рамките на една година и се ражда като резултат от разнообразните идеи на креативния екип, заедно с режисьорите Emmanuel Adjei (филма Shahmaran), Blitz Bazawule (филма The Burial of Kojo), Pierre Debusschere (видеата на Бионсе към синглите “Mine” и “Ghost”), Jenn Nkiru (филма BLACK TO TECHNO), Ibra Ake (креативен режисьор и продуцент на видеото към песента “This is America” на Childish Gambino), Dikayl Rimmasch (филма CACHAO, UNO MAS), Jake Nava (видеата на Бионсе към парчетата “Crazy in Love”, “Single Ladies”, “Partition”), както и сърежисьора и дългогодишен партньор на Бионсе - Kwasi Fordjour.

Новият трейлър на филма разкрива част от специалните гости във филма, сред които са моделите Aweng Ade-Chuol и Adut Akech, супермоделът Наоми Кембъл, Tina Knowles-Lawson, носителката на „Оскар“, актриса и автор Lupita Nyong’o, изпълнителите Кели Роуланд, Фарел Уилямс и Джей Зи и други.

Празничният мемоар в чест на изключителната култура на чернокожите, включва и целите видеа към песните “Already”, “Brown Skin Girl”, “Mood 4 Eva” и “My Power” – екстравагантност и съчетание от елегантност и душа.