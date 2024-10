„Върнете ни нашата земя!“ крещеше Торп след речта на 75-годишния крал

Британският крал Чарлз Трети и съпругата му Камила пристигнаха от Сидни в австралийската столица Канбера, предадоха световните агенции.

Там монархът беше посрещнат с аборигенски ритуал, по време на който участниците в церемонията насочиха дим горящи местни растения срещу него.

После монархът посети австралийския военен мемориал и положи венец в памет на жертвите, дадени от Австралия в двете Световни войни.

Днес програмата на краля започна с реч в парламента, пред който той ще говори за първи път като държавен глава.

Сенаторката от коренното население Лидия Торп крещя антиколониални лозунги по адрес на крал Чарлз по време на посещението му в австралийския парламент, след като той изнесе реч пред депутати и други високопоставени лица.

BREAKING: Australian Politician Lidia Thorpe yells at King Charles during his visit to Australia.



“THIS IS NOT YOUR LAND!”



“YOU ARE NOT MY KING!”



All Australian politicians are required to swear an oath to the King in which she did when becoming a parliamentarian.