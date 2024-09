Около 2600 души бяха евакуирани през нощта, съобщи тази сутрин полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш

Полското правителство обяви днес бедствено положение - правна мярка, целяща да направи по-ефикасна правителствената подкрепа за регионите в южната част на страната, засегнати от наводнения, предаде полската новинарска агенция ПАП и БТА.

BREAKING:



Entire Polish town Nysa evacuated amid danger of it going completely under water imminent. #powódź2024 #powodź2024 #Powodź pic.twitter.com/LokEXLcVwL