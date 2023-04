Президентът Джо Байдън оказа голяма чест на певицата.

Президентът Джо Байдън назначи поп звездата Лейди Гага за съпредседател на президентския комитет по изкуствата и хуманитарните науки заедно с филмовия продуцент Брус Коен, предадоха американски медии.



80-годишният президент направи това съобщение в официално прессъобщение, което включваше и списък на членовете на комитета от "А" класацията, като Джордж Клуни и Кери Уошингтън.







37-годишната Гага през годините се е съюзявала с президента Байдън и се прочу с изпълнението на националния химн на церемонията по встъпването му в длъжност през 2021 г.



Двойката обедини усилията си през 2016 г., за да популяризира кампанията "It's On Us", която разглежда проблема със сексуалните посегателства в университетските кампуси.



Президентският комитет по изкуствата и хуманитарните науки (PCAH) е създаден при администрацията на Роналд Рейгън през 1982 г., за да съветва президента по културната политика с цел "засилване на федералната подкрепа за изкуствата, хуманитарните науки и музейните и библиотечните услуги", според Белия дом.